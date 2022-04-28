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Фигурное катание

Сегодня, 08:10

Татьяна Тарасова показала, как выглядела в молодости

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Татьяна Тарасова.
Фото Соцсети
Татьяна Тарасова.
Фото Соцсети
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в своих соцсетях опубликовала фотографии из ее молодости.

На снимках Тарасова (слева) изображена с фигуристкой Мариной Зеленецкой.

Татьяна Тарасова. Фото Соцсети
Татьяна Тарасова.
Соцсети
Татьяна Тарасова. Фото Соцсети
Татьяна Тарасова.
Соцсети

Тарасова занимается тренерской работой с 1967 года. В разные годы среди ее учеников были Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова и другие. Недавно она отметила свое 75-летие.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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