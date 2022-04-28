Татьяна Тарасова показала, как выглядела в молодости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в своих соцсетях опубликовала фотографии из ее молодости.

На снимках Тарасова (слева) изображена с фигуристкой Мариной Зеленецкой.

Татьяна Тарасова. Соцсети

Татьяна Тарасова. Соцсети

Тарасова занимается тренерской работой с 1967 года. В разные годы среди ее учеников были Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова и другие. Недавно она отметила свое 75-летие.