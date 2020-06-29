ФФККР не против перехода Коляды к Мишину

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не возражает против перехода фигуриста Михаила Коляды к тренеру Алексею Мишину, сообщил президент организации Александр Горшков. Предыдущим тренером 25-летнего спортсмен была Валентина Чеботарева, с которой он работал с пяти лет.

— В ФФККР лежит пакет документов от Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга на переход Михаила Коляды к Алексею Мишину. Мы со своей стороны не возражаем, — приводит ТАСС слова Горшкова.

Коляда не принимал участие в соревнованиях сезона-2019/20 из-за проблем со здоровьем, связанных с обострением синусита. ФФККР не включила его в основной состав национальной команды на сезон-2020/21 — фигурист находится в списке резервного состава сборной.

Коляда — двукратный чемпион России, двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы, серебряный призер командного турнира в Пхенчхане-2018 и бронзовый призер чемпионата мира-2018.