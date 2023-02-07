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Сегодня, 15:03

Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание» пройдет при аншлаге

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Организаторы шоу «Влюблюнные в фигурное катание» заявили, что за неделю до мероприятия билетов в продаже не осталось, сообщает ТАСС.

Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание» пройдет 14 февраля на «ЦСКА-Арене» в Москве. Начало мероприятия — в 19.00 по московскому времени. Организатором шоу является департамент спорта города Москвы.

На шоу выступят Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Майя Хромых, Анастасия Губанова, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Марк Кондратюк, Александр Самарин.

Зрителей также ждет музыкальная программа от певицы Zivert. Вместе с ней на сцене споет Загитова.

Источник: https://tass.ru/sport/16981629
Фигурное катание
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