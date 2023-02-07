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Сегодня, 14:33

Врач-эндокринолог Зухра Павлова предположила, из-за чего Костомарову ампутировали стопы

Виталий Косик
Корреспондент
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Врач-эндокринолог и анестезиолог-реаниматолог Зухра Павлова предположила, из-за чего могли ампутировать стопы госпитализированному фигуристу Роману Костомарову.

Об ампутации стоп олимпийскому чемпиону стало известно сегодня, 7 февраля.

«Скорее всего, развился тромбоз. Мог сказаться, но обычно сепсис развивается так, что сперва поражена одна конечность, потом другая, а вот таким образом, когда сразу обе конечности сильно пострадали, — это больше похоже на тромбоз», — приводит слова Павловой KP.RU.

Роман Костомаров. СМИ пишут об ампутации ноги у Костомарова. Негативные прогнозы подтверждаются?

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Он длительное время находился в медикаментозной коме. Врачам удалось спасти спортсмена, но он столкнулся с многочисленными осложнениями на фоне болезни.

45-летний Костомаров является победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.

Источник: https://www.kp.ru/daily/27462/4717549/
Фигурное катание
Роман Костомаров
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