Профессор медицины допустил, что в случае с Костомаровым можно было обойтись без ампутации

Академик, действительный член Международной академии естественных наук (Ганновер, Германия), почетный профессор государственной медицины Китая Александр Михайлович Савелов-Дерябин прокомментировал для «СЭ» ситуацию с госпитализированным фигуристом Романом Костомаровым. По информации СМИ, ему ампутировали обе стопы.

«Не могу дистанционно выносить вердикт, не зная всей ситуации и нюансов, ориентируясь на информацию из СМИ. Знаю одно — в наше время можно в каких-то случаях обойтись без ампутации, если грамотно и полно обследовать пациента и попытаться по возможности решить вопрос терапевтическим способом. У нас есть достижения в этом направлении, и не учитывать их неправильно», — пояснил «СЭ» профессор.

В подтверждение своего мнения Савелов-Дерябин продемонстрировал результаты своей практики по лечению пациентов с гангреной и трофическими язвами с высоким сахаром.

«Нам удалось избежать ампутаций, но Минздрав не очень серьезно относится к терапевтическим методам. Возможно, у фигуриста был сепсис (я не видел документов), и другого пути не оставалось. И все же, даже ампутация не является гарантией того, что проблема решена», — резюмировал профессор.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Он длительное время находился в медикаментозной коме. Врачам удалось спасти спортсмена, но он столкнулся с многочисленными осложнениями на фоне болезни.

45-летний Костомаров является победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.