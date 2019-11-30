Евгения Медведева: «Я человек, который не очень шум любит»

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как любит проводить свободное время.

— Я человек, который не очень шум любит, — рассказала Медведева в шоу «ФК» на Первом канале. — Ведь его вокруг меня всегда много. Поэтому если стоит выбор, куда ехать тусить и веселиться, то я выберу сидеть дома на диване. В узком кругу семьи и друзей. Просто общаться. Я такой человек, который может говорить часами.

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