Евгения Медведева: «Я человек, который не очень шум любит»
14:08
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как любит проводить свободное время.
— Я человек, который не очень шум любит, — рассказала Медведева в шоу «ФК» на Первом канале. — Ведь его вокруг меня всегда много. Поэтому если стоит выбор, куда ехать тусить и веселиться, то я выберу сидеть дома на диване. В узком кругу семьи и друзей. Просто общаться. Я такой человек, который может говорить часами.
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