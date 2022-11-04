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Сегодня, 14:05

Евгения Медведева вернется в «Ледниковый период»

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Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пропускает съемочный день «Ледникового периода» в Москве 4 ноября, однако собирается вернуться на съемки проекта завтра, 5-го числа.

Партнер Медведевой сохраняется в тайне. По нашей информации, с Антоном Рогачевым, который считался фаворитом, были тренировки, но в формате просмотра.

Бывший партнер Медведевой тиктокер Даня Милохин неожиданно покинул проект неделю назад.

Дарья Алексеева

Фигурное катание
Евгения Медведева
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