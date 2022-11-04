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Сегодня, 15:41

Фигуристка ЦСКА Куликова рассказала о планах на четверные: «Тренирую, но пока не выезжаю»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристка Елизавета Куликова, которая тренируется в ЦСКА рассказала о своих впечатлениях от произвольной программы на «Гран-при России» в Казани и дальнейших планах.

«Я довольна собой, но в короткой могла лучше откатать. Произвольной уже больше довольна. Ставила перед собой задачу кататься в удовольствие и чисто. Мне здесь очень нравится, лед хороший, много зрителей пришло. Учу четверные, но пока падаю, не выезжаю. Будем работать дальше. Не хватает больше уверенности, была бы уверенность в голове, я бы уже катала с квадами», — сказала Куликова.

Отметим, что спортсменка заняла на соревнованиях второе место.

Фигурное катание
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