Евгения Медведева рассказала о своих суперспособностях
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, какие у нее есть суперспособности.
«Какие у меня есть суперспособности, кроме терпения? Всегда везде приходить вовремя и потом ждать людей по полчаса. Еще я могу две с половиной минуты не дышать: у фигуристок, как у пловчих, объем легких большой», — рассказала Медведева в интервью журналу Maxim.
22-летняя Медведева попала на обложку апрельского номера журнала Maxim.
Медведева — двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.
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