Евгения Медведева рассказала о своих суперспособностях

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, какие у нее есть суперспособности.

«Какие у меня есть суперспособности, кроме терпения? Всегда везде приходить вовремя и потом ждать людей по полчаса. Еще я могу две с половиной минуты не дышать: у фигуристок, как у пловчих, объем легких большой», — рассказала Медведева в интервью журналу Maxim.

22-летняя Медведева попала на обложку апрельского номера журнала Maxim.

Медведева — двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.