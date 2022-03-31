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Сегодня, 19:22

Евгения Медведева рассказала о своих суперспособностях

Читать «СЭ» в
Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, какие у нее есть суперспособности.

«Какие у меня есть суперспособности, кроме терпения? Всегда везде приходить вовремя и потом ждать людей по полчаса. Еще я могу две с половиной минуты не дышать: у фигуристок, как у пловчих, объем легких большой», — рассказала Медведева в интервью журналу Maxim.

22-летняя Медведева попала на обложку апрельского номера журнала Maxim.

Медведева — двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.

Источник: https://www.maximonline.ru/devushki/novaya-disciplina-fotosessiya-evgenii-medvedevoi-dlya-maxim-id724146/
Фигурное катание
Евгения Медведева
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