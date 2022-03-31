Туктамышева поделилась эмоциями от участия в командных соревнованиях после Кубка Первого канала

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась мнением о командных соревнованиях после Кубка Первого канала.

«Фигурное катание — это индивидуальный спорт, и даже парное катание — это работа только над своим результатом. Я привыкла выступать одна, сама зависеть от своих прокатов.

Поэтому так необычно и волнительно всегда проходят командные соревнования, здесь ты понимаешь, что результат зависит от всех. Здесь понимаешь, что очень важен не только твой настрой, но и поддержка, и общее настроение, и вообще атмосфера в команде. Это классный опыт — попробовать себя в командном спорте. Новые эмоции и новые впечатления», — написала Туктамышева в соцсетях.

На Кубке Первого канала Туктамышева была в команде «Время первых», которая уступила команде «Красная машина» (141:145).