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Сегодня, 19:32

Фигуристка Медведева рассказала, какие парни ей нравятся

Читать «СЭ» в
Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью журналу Maxim рассказала, какие парни ей нравятся.

«Я очень люблю творческих людей. Люблю людей, которые вкладывают смысл в свои поступки, живут для чего-то. Люблю людей, которые могут выразить эмоцию или любовь через прикосновения. Люблю красивые слова, ничего не могу с собой поделать — люблю ушами. Люблю ухоженных мужчин. Неважно, какой стиль или стрижка, но это должно быть аккуратно», — рассказала Медведева.

22-летняя Медведева попала на обложку апрельского номера журнала Maxim.

Медведева является двукратной чемпионкой мира и двукратным серебряным призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.

Источник: https://www.maximonline.ru/devushki/novaya-disciplina-fotosessiya-evgenii-medvedevoi-dlya-maxim-id724146/
Фигурное катание
Евгения Медведева
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