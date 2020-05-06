Евгений Плющенко: «Трусова перешла ко мне в группу вместе с тренером Розановым»

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в интервью «СЭ» подтвердил переход Александры Трусовой в свою академию.

— Документы в федерацию сейчас готовятся, несмотря на то, что сейчас везде карантин, думаю, доведем дело до конца. Сама спортсменка и ее тренер Сергей Розанов переходят в мою школу. Сережа будет ее тренировать в моей академии, будет отдельная группа, у меня школа большая, больше 150 детей. Переход Саши — осознанное решение, у нас системный подход, большие задачи. Два года до Олимпиады осталось, поэтому надо поскорее начинать готовиться с прицелом на эти игры. Будут ли другие переходы в эту группу? Ждите информации. (Дмитрий Кузнецов)

По правилам Федерации фигурного катания России переход будет оформлен только после того, как спортсменка официально объявит имя нового наставника.

Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко. Что об этом известно