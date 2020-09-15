Евгений Плющенко: «Поменяли технику Трусовой, вход в прыжок стал быстрее»

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко рассказал о том, как готовится к сезону российская фигуристка Александра Трусова.

«В произвольной Саша пока планирует прыгать три четверных: два тулупа и лутц, — цитирует Плющенко сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). — В перспективе она готова делать сальхов, но надо взять более уверенный старт. Тренируем аксель в три с половиной оборота. Этот прыжок уже близок к исполнению. Саша сама очень хочет его освоить. Надеемся, все получится.

Мы вместе каждый день на тренировках. Льда у нас достаточно. Саша тренируется очень много. Две свои ледовые тренировки по полтора часа и дополнительно занимается с другими группами — катается, работает над скольжением, вращениями. Главное, она понимает, ей это нужно. И, на мой взгляд, Саша улучшила владение коньком, стала больше раскрываться в плане хореографии. С Сашей индивидуально работает хореограф Марина Акелькина — прекрасный педагог «Большого театра». Мы понимаем важность и необходимость такой работы.

Саше мы поменяли технику, вход, вкручивание в прыжок стал быстрее. Сейчас необходимо эти навыки стабилизировать, чтобы все получалось в нужный момент. Насколько мне известно, Саша всегда прекрасно работала на тренировках, но не всегда получалось реализовать это на соревнованиях. Мы пытаемся проблему решать, но не все сразу.

Понятно, долгое отсутствие полноценных тренировок из-за пандемии сказывается. Но хочу сказать о Саше: мы провели хороший сбор в Кисловодске, полтора месяца находились в горах на прекрасной базе, где были отличные условия, много льда. Постарались наверстать, что могли. И, конечно, немаловажную роль играет сильный характер спортсменки. Саша — пахарь. Она ставит перед собой серьезные цели. Действительно работает, порой на износ. Ее даже приходится останавливать, что не всегда получается».

16-летняя Александра Трусова — бронзовый призер чемпионата Европы-2020. В мае 2020 года она покинула группу Этери Тутберидзе и присоединилась к группе Евгения Плющенко для подготовки к новому сезону.