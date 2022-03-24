Спортивную судьбу фигуристки Шаботовой определит украинская федерация

Спортивная судьба российской фигуристки Анастасии Шаботовой, выступавшей за сборную Украины с 2019 года, на данный момент находится в руках Федерации фигурного катания Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Ситуация такова, что в настоящее время Шаботова имеет спортивное гражданство Украины, — сообщил источник. — И сможет выступать за Россию только тогда, когда ее официально отпустит украинская федерация фигурного катания. Таковы правила».

23 марта стало известно, что Шаботова приказом Министерства молодежи и спорта Украины была исключена из состава сборной страны за «лайк» под постом тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко в социальной сети. Позднее Плющенко сообщил ТАСС, что «с удовольствием бы взял эту девочку, чтобы она каталась за Россию».

16-летняя фигуристка в командном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине заняла седьмое место в женской короткой программе. В индивидуальном турнире она упала с тройного акселя и не смогла пройти классификацию в произвольную программу.