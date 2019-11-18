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«Это искупление». Оценка выступления Медведевой на «Гран-при» России из США

09:38
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Известный журналист из США Джеки Вонг высоко оценил выступление Евгении Медведевой на московском этапе «Гран-при». Фигуристка заняла второе место в женском турнире.

— Если вспомнить то, как Медведева всего три недели назад выглядела в короткой программе на Skate Canada и принять во внимание тот факт, что она приехала на домашний лед и исполнила обе программы чисто, то это искупление, — написал Вонг в Twitter.

Трусова даже с двумя падениями не оставила шансов идеальной Медведевой

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