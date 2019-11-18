«Это искупление». Оценка выступления Медведевой на «Гран-при» России из США

Известный журналист из США Джеки Вонг высоко оценил выступление Евгении Медведевой на московском этапе «Гран-при». Фигуристка заняла второе место в женском турнире.

— Если вспомнить то, как Медведева всего три недели назад выглядела в короткой программе на Skate Canada и принять во внимание тот факт, что она приехала на домашний лед и исполнила обе программы чисто, то это искупление, — написал Вонг в Twitter.

Трусова даже с двумя падениями не оставила шансов идеальной Медведевой