«Это искупление». Оценка выступления Медведевой на «Гран-при» России из США
09:38
Известный журналист из США Джеки Вонг высоко оценил выступление Евгении Медведевой на московском этапе «Гран-при». Фигуристка заняла второе место в женском турнире.
— Если вспомнить то, как Медведева всего три недели назад выглядела в короткой программе на Skate Canada и принять во внимание тот факт, что она приехала на домашний лед и исполнила обе программы чисто, то это искупление, — написал Вонг в Twitter.
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