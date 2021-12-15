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Этери Тутберидзе создала закрытый аккаунт в Instagram

19:49
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе создала новый аккаунт в Instagram. Профиль является закрытым.

«Только для близких», — говорится в описании аккаунта.

На своей основной странице Тутберидзе публикует фотографии с подопечными. У этого аккаунта более 200 тысяч подписчиков.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/eteri_tutberidze_premium/

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Екатерина Савостина все материалы автора
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