Этери Тутберидзе создала закрытый аккаунт в Instagram
19:49
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе создала новый аккаунт в Instagram. Профиль является закрытым.
«Только для близких», — говорится в описании аккаунта.
На своей основной странице Тутберидзе публикует фотографии с подопечными. У этого аккаунта более 200 тысяч подписчиков.
Дополнительная информация:
Читайте также
Бразильские политики подрались по правилам ММА. Оскорбленный мэр к концу боя еле двигался, но победил
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю