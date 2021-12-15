ISU опубликовал общий зачет серии «Челленджер», Тарасова и Морозов лидируют среди пар

Международный союз конькобежцев опубликовал общий зачет серии «Челленджер».

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидирую в зачете спортивных пар. Они набрали 442,21 очка. А Петр Гуменник занимает первое место в зачете одиночников (506,05).

Танцевальный дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин заняли второе место. А у одиночниц 51-е место заняла Камила Валиева.

Турниры серии «Челленджер» проводятся в качестве дополнения к серии «Гран-при» по фигурному катанию. Тройка лидеров в каждой дисциплине получит денежные призы.