ISU опубликовал общий зачет серии «Челленджер», Тарасова и Морозов лидируют среди пар
20:59
Международный союз конькобежцев опубликовал общий зачет серии «Челленджер».
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидирую в зачете спортивных пар. Они набрали 442,21 очка. А Петр Гуменник занимает первое место в зачете одиночников (506,05).
Танцевальный дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин заняли второе место. А у одиночниц 51-е место заняла Камила Валиева.
Турниры серии «Челленджер» проводятся в качестве дополнения к серии «Гран-при» по фигурному катанию. Тройка лидеров в каждой дисциплине получит денежные призы.
Дополнительная информация:
Читайте также
Бразильские политики подрались по правилам ММА. Оскорбленный мэр к концу боя еле двигался, но победил
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю