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ISU опубликовал общий зачет серии «Челленджер», Тарасова и Морозов лидируют среди пар

20:59
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Международный союз конькобежцев опубликовал общий зачет серии «Челленджер».

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидирую в зачете спортивных пар. Они набрали 442,21 очка. А Петр Гуменник занимает первое место в зачете одиночников (506,05).

Танцевальный дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин заняли второе место. А у одиночниц 51-е место заняла Камила Валиева.

Турниры серии «Челленджер» проводятся в качестве дополнения к серии «Гран-при» по фигурному катанию. Тройка лидеров в каждой дисциплине получит денежные призы.

Дополнительная информация:

https://results.isu.org/events/cs2021/cswomen.htm

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Екатерина Савостина все материалы автора
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