Траньков послал фанатов, критиковавших его за нелюбовь к Медведевой
17:11
Двукратный олимпийский чемпион, член жюри «Ледникового периода» Максим Траньков жестко высказался о критиках.
— Все признаются паре Медведева/Милохин в любви, все их хвалят. А мне [в соцсетях] пишут, что я не люблю Медведеву. Так вот. Те, кто это пишут... Идите в жопу!
Зал встретил завершение речи аплодисментами.
Алексей Ягудин подытожил выступление словами: «Прекрасная постновогодняя программа. С Новым годом!»
Сидевший рядом Филипп Киркоров добавил: — Здравствуй, жопа, новый год!
Сегодня в Москве проходит съемка финального выпуска «Ледникового периода» и определится победитель шоу. Медведева/Милохин — одни из главных претендентов на победу.
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