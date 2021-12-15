Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Траньков послал фанатов, критиковавших его за нелюбовь к Медведевой

17:11
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион, член жюри «Ледникового периода» Максим Траньков жестко высказался о критиках.

— Все признаются паре Медведева/Милохин в любви, все их хвалят. А мне [в соцсетях] пишут, что я не люблю Медведеву. Так вот. Те, кто это пишут... Идите в жопу!

Зал встретил завершение речи аплодисментами.

Алексей Ягудин подытожил выступление словами: «Прекрасная постновогодняя программа. С Новым годом!»

Сидевший рядом Филипп Киркоров добавил: — Здравствуй, жопа, новый год!

Сегодня в Москве проходит съемка финального выпуска «Ледникового периода» и определится победитель шоу. Медведева/Милохин — одни из главных претендентов на победу.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Дмитрий Кузнецов все материалы автора
Читайте также
Бразильские политики подрались по правилам ММА. Оскорбленный мэр к концу боя еле двигался, но победил
Штамм «Омикрон» размножается в легких в 10 раз хуже уханьского
2
1
Реклама