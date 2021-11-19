Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, лидирующие в соревнованиях пар на этапе «Гран-при» во Франции, на пресс-конференции после короткой программы рассказали о сложности исполнения «Лебединого озера».

Бойкова: Начнем с того, что это великая музыка. Она с Димой нам близка хотя бы потому, что мы родились в культурной столице, Санкт-Петербурге. Эта великая музыка течет в нашей крови, мы ее понимаем, чувствуем лучше, от этого она нам ближе, ее проще передать. Когда ты ее слушаешь на льду, особенно с хорошими колонками, ты слышишь каждую нотку, котрая тебя пробирает до глубины души. Это прекрасно, и именно это нам и помогает.

Козловский: Эта музыка — определенный вызов для нас, поскольку в этой программе у нас евсть абсолютно конкретный, понятный, целостный образ. Не просто программа о чем-то абстрактном, как у нас было в нашей программе My Way. Там было очнеь красиво, абстрактная программа. У нас не было четкой направленности и идеи. Здесь же есть четкие образы, сложные, непонятные и двоякие. Давно у нас такого не было. В «Джеймс Бонде» было как-то кристально чисто, шаблонный персонаж — Бонд и его девушка, довольно понятная история. Сейчас от старта к старту мы открываем нашу программу по-новому.