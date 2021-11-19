Бойкова и Козловский рассказали, почему Алена Савченко вдохновляет их больше всего

Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, какие истории в спорте вдохновляют их больше всего.

Козловский: «Мы пока не выступали на Олимпийских играх, и я искренне верю и надеюсь, что у нас будет своя собственная история на этом особенном для каждого турнире. Но как спортсмен, как зритель, я могу сказать, что люблю наблюдать за спортивными историями, непростыми, сложными, которые заканчиваются громкими победами. Это бесспорно история Алены Савченко — это один самых громких показателей упорства, характера. Победа Алены (Савченко) и Бруно (Массо) на Олимпийских играх-2018 — для меня это особые эмоции и впечатления».

Бойкова: «Да, присоединяюсь к словам Дмитрия, что мы еще не были на Олимпиаде, но всячески надеемся и верим, что туда попадем в скором времени. От себя хочу добавить, что мне безумно понравились Олимпийские игры, которые проводились у нас в России6 в Сочи, в 2014 году. Мне тогда запомнились и короткая, и произвольная программа Максима Транькова и Татьяны Волосожар. Для меня они были и остаются парой, на которую стоит равняться, одной из. И, конечно же, убийственный характер Алены Савченко, которая доказала всем и самой себе, что все возможно, если ты захочешь. Со своим партнером».

Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на «Гран-при Франции», набрав 77,17 балла.