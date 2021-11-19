Чемпион Европы Козловский восхитился соперниками из Канады

Российский фигурист Дмитрий Козловский на пресс-конференции после короткой программы на этапе «Гран-при» в Гренобле произнес речь в честь своих соперников из Канады Ванессы Джеймс и Эрика Рэдфрда.

— Я просто хочу сказать от себя. Как спортсмен, хочу выразить свое уважение и признание Ванессе и Эрику, как к тем, кто делает свою историю и историю очень интересную. Она каталась за Францию, была чемпионкой Европы, он — олимпийский чемпион. То, что они идут по этому пути, — это по-настоящему круто и интересно. Выражаю свое глубочайшее уважение людям, которые делают и создают свою собственную, уникальную историю, — заявил Козловский.