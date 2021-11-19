Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Чемпион Европы Козловский восхитился соперниками из Канады

22:32
Теги:

Российский фигурист Дмитрий Козловский на пресс-конференции после короткой программы на этапе «Гран-при» в Гренобле произнес речь в честь своих соперников из Канады Ванессы Джеймс и Эрика Рэдфрда.

— Я просто хочу сказать от себя. Как спортсмен, хочу выразить свое уважение и признание Ванессе и Эрику, как к тем, кто делает свою историю и историю очень интересную. Она каталась за Францию, была чемпионкой Европы, он — олимпийский чемпион. То, что они идут по этому пути, — это по-настоящему круто и интересно. Выражаю свое глубочайшее уважение людям, которые делают и создают свою собственную, уникальную историю, — заявил Козловский.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анастасия Плетнева все материалы автора
Читайте также
Что есть зимой: сезонные полезные продукты
Суд в Москве арестовал министра культуры Крыма по делу о взятке
0