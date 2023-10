Энберт: «Петросян близка к своей максимальной форме, она один из фаворитов сезона»

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 Александр Энберт подвел итоги коротких программ у мужчин и женщин на этапе Гран-при России в Уфе.

— У Аделии Петросян прекрасная готовность, прекрасная программа, — приводит слова Энберта Metaratings.ru. — Она еще не прокатах была хорошо готова, но сейчас все уже близко к максимальной форме. Не знаю, будет ли она что-то добавлять, но сейчас всё выглядит очень классно.

— На ваш взгляд, она является одним из фаворитов нынешнего сезона?

— Конечно, является. Сто процентов.

— Удивило ли вас, что первым в короткой программе у мужчин стал Савосин?

— Давно его не видели. У него было уже в этом сезоне выступление на турнире в Москве. Тоже неплохое, но я его, к сожалению, не видел. В короткой программе впервые его увидел за долгое время. Конечно, неожиданно, потому что Семененко, Игнатов, Лутфуллин, Мозалев были на прокатах. Их программы были свежи в воспоминаниях, и было ощущение, что они будут бороться между собой. А Роман вышел, откатал отличную программу и заслуженно занял промежуточное первое место.

14 октября мужчины и женщины представили свои короткие программы на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/24.

23-летний Савосин набрал 100,89 балла. Он выступил с прокатом под You Raise Me Up Джоша Гробана. Второе место занял Евгений Семененко, набравший 97,74 балла. Тройку лучших замкнул Андрей Мозалев (97,14 балла).

У женщин победительницей короткой программы с результатом 84,38 балла стала Аделия Петросян. Второй стала Анна Фролова (73,39), третьей — Елизавета Куликова (65,64).

Фигуристы выступят с произвольными программами 15 октября.