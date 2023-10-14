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Сегодня, 20:02

Болельщик из США подарил Валиевой iPhone 15 Pro Max

Алина Савинова
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Американский фанат сделал дорогой подарок российской фигуристке Камиле Валиевой.

Болельщик подарил спортсменке корзину с яблоками, на дне которой лежал iPhone 15 Pro Max.

«Счастливая обладательница нового iPhone 15 Pro Max 1TB. Этот подарок Камиле подготовил болельщик из США, спасибо за то, что радуете Камилу!» — сообщила фан-группа Валиевой в Telegram-канале.

17-летняя Валиева является олимпийской чемпионкой в командном соревновании (2022), чемпионкой Европы (2022), двукратным серебряным призером чемпионата России (2021, 2023). Также на ее счету победы на этапах Гран-при Skate Canada 2021 и Rostelecom Cup 2021.

В новом сезоне фигуристка будет выступать с короткой программой под блюз I See Red. Ее произвольная программа поставлена под саундтрек из «Черной пантеры».

Фигурное катание
Камила Валиева
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