Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 21:01

Энберт о возможном переходе Дэвис и Смолкина: «Поддерживаю спортсменов и их решение, карьера у них одна»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Серебряный призер Олимпийский игр-2018 в командном турнире Александр Энберт отреагировал на новость о том, что российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин могут сменить спортивное гражданство.

«Моя позиция состоит в том, что любой спортсмен вправе выбирать любую федерацию и любое спортивное гражданство, которое он считает нужным, — цитирует Metaratings.ru Энберта. — Для этого в Международном союзе конькобежцев (ISU) есть правила по смене гражданства. То есть, это все регламентировано, обговорено. Поэтому я не вижу никаких проблем и вопросов. Каждый человек, каждый спортсмен имеет право выбирать, какую страну представлять, где тренироваться. Я это вижу только так. Я поддерживаю спортсменов и их решение. Конечно, хотелось бы, чтобы такая классная пара каталась за сборную России, но карьера у спортсмена одна и он сам принимает решение, как ее пройти».

Дэвис и Смолкин выступают в паре с 2018 года. В сезоне-2020/21 они выиграли Кубок России среди юниоров, а в феврале 2022 года стали 14-ми на Олимпиаде в Пекине (Китай).

В сезоне-2022/23 20-летняя Дэвис и 23-летний Смолкин пропустили все внутрироссийские старты и тренировались в США.

По информации «СЭ», фигуристы близки к смене спортивного гражданства, предполагается, что они могут начать выступать за Грузию.

Источник: Metaratings.ru
Фигурное катание
Александр Энберт
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
0
Читайте также
Губернатор Белгородской области сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
В Карелии в озере нашли тело пропавшей в декабре 2022 года лыжницы
В Новосибирске загорелась крыша Центральной клинической больницы
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова о том, что Дэвис и Смолкин могут сменить гражданство: «Не надо запрещать людям жить так, как они хотят»
Новости
RSS RSS
Все новости