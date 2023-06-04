Энберт о возможном переходе Дэвис и Смолкина: «Поддерживаю спортсменов и их решение, карьера у них одна»

Серебряный призер Олимпийский игр-2018 в командном турнире Александр Энберт отреагировал на новость о том, что российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин могут сменить спортивное гражданство.

«Моя позиция состоит в том, что любой спортсмен вправе выбирать любую федерацию и любое спортивное гражданство, которое он считает нужным, — цитирует Metaratings.ru Энберта. — Для этого в Международном союзе конькобежцев (ISU) есть правила по смене гражданства. То есть, это все регламентировано, обговорено. Поэтому я не вижу никаких проблем и вопросов. Каждый человек, каждый спортсмен имеет право выбирать, какую страну представлять, где тренироваться. Я это вижу только так. Я поддерживаю спортсменов и их решение. Конечно, хотелось бы, чтобы такая классная пара каталась за сборную России, но карьера у спортсмена одна и он сам принимает решение, как ее пройти».

Дэвис и Смолкин выступают в паре с 2018 года. В сезоне-2020/21 они выиграли Кубок России среди юниоров, а в феврале 2022 года стали 14-ми на Олимпиаде в Пекине (Китай).

В сезоне-2022/23 20-летняя Дэвис и 23-летний Смолкин пропустили все внутрироссийские старты и тренировались в США.

По информации «СЭ», фигуристы близки к смене спортивного гражданства, предполагается, что они могут начать выступать за Грузию.