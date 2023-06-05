Журова о Дэвис и Смолкине: «Катастрофа какая-то с их переходами»

Депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о возможном переходе танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

«Они уже столько раз куда-то переходили, они были в Америке, Канаде теперь вот Грузия. Не знаю, что еще будет про них, но это какая-то катастрофа с их переходами. Я уже не поверю, пока они действительно не перейдут. Четвертый или пятый раз и опять новая страна. Кому-то выгодно, чтобы был этот скандал, потому что они уже, по-моему, во все страны мира переходили, а ребята, может, никуда и не собираются», — приводит слова Журовой Metaratings.ru.

Дэвис и Смолкин выступают в паре с 2018 года. В сезоне-2020/21 они выиграли Кубок России среди юниоров, а в феврале 2022 года стали 14-ми на Олимпиаде в Пекине (Китай).

В сезоне-2022/23 20-летняя Дэвис и 23-летний Смолкин пропустили все внутрироссийские старты и тренировались в США.