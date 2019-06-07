Елизавета Туктамышева ждет поцелуев. Фото

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева разместила в своем Твиттере фотографию c 32-летним японским фигуристом Нобунари Ода, подписав ее вопросом "Кто хочет целоваться?". Ода же подписал фото чуть иначе: "Императрица Лиза и Нобу".

Нобунари Ода – чемпион Четырех континентов 2006 года и победитель зимней Универсиады 2011 года. В декабре 2013 года фигурист закончил карьеру и сейчас выступает в шоу.

Туктамышева сейчас находится в Японии для дальнейших выступлений в ледовом шоу. Вместе с ней в гастролях по стране восходящего солнца также участвуют Алина Загитова, Евгения Медведева, Евгений Плющенко, японец Юдзуру Ханю и другие известные фигуристы.