Елизавета Туктамышева: «В произвольной у меня джаз Востока»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что в ее новой произвольной программе присутствуют нотки восточной женщины и игривость.

Туктамышева, чемпионка мира 2015 года, в Санкт-Петербурге сегодня показала на открытой тренировке новые короткую и произвольную программы на стартующий сезон.

— Подготовка к сезону прошла замечательно. У нас было очень много сборов в этом году, — цитирует «РИА Новости» Туктамышеву. — Сейчас я нахожусь в хорошей кондиции именно для этого времени года. Короткая программа получилась в необычном для меня жанре, в таком духовном. Такое раздумье идет через всю программу. Философская программа получилась. Она мне очень нравится, если честно. В произвольной у меня джаз Востока. Присутствует и джаз, и нотки восточной женщины, игривость, опять же. Мы решили брать своим в произвольной программе