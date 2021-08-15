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Елизавета Туктамышева показала, как сыграла в бильярд

10:45
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
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Вице-чемпионка мира-2021 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала новые сторис в своем Instagram.

24-летняя российская спортсменка показала подписчикам, как сыграла в бильярд.

На одном видео Туктамышева закатила шар в лузу и случайно ударила по лампе, а на другом продемонстрировала свою неудачную попытку.

Фигуристка также является чемпионкой Европы-2015.

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