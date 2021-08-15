Елизавета Туктамышева показала, как сыграла в бильярд
10:45
Вице-чемпионка мира-2021 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала новые сторис в своем Instagram.
24-летняя российская спортсменка показала подписчикам, как сыграла в бильярд.
На одном видео Туктамышева закатила шар в лузу и случайно ударила по лампе, а на другом продемонстрировала свою неудачную попытку.
Фигуристка также является чемпионкой Европы-2015.
Туктамышева играет в бильярд pic.twitter.com/KY0enUJcMI— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) August 15, 2021
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