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Тарасова и Морозов будут выступать в произвольной программе под композицию «Маяк» Уотсона

16:19
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Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов будут выступать в сезоне-2021/22 с произвольной программой под композицию «Маяк» Патрика Уотсона.

Информация об этом появилась в профиле пары на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Короткая программа поставлена под композицию «Лунный свет» Клода Дебюсси.

В настоящий момент Тарасова и Морозов принимают участие в турнире Cranberry Cup, который проходит в Бостоне с 10 по 15 августа. После короткой программы пара занимает промежуточное первое место, набрав 75.97 балла.

Дополнительная информация:

http://www.isuresults.com/bios/isufs00054323.htm

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Екатерина Савостина все материалы автора

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