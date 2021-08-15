Тарасова и Морозов будут выступать в произвольной программе под композицию «Маяк» Уотсона

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов будут выступать в сезоне-2021/22 с произвольной программой под композицию «Маяк» Патрика Уотсона.

Информация об этом появилась в профиле пары на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Короткая программа поставлена под композицию «Лунный свет» Клода Дебюсси.

В настоящий момент Тарасова и Морозов принимают участие в турнире Cranberry Cup, который проходит в Бостоне с 10 по 15 августа. После короткой программы пара занимает промежуточное первое место, набрав 75.97 балла.