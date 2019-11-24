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Елена Радионова: «Загитова повзрослела и стала более уверенной»

10:52
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Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова высказала мнение, что россиянка Алина Загитова в текущем сезоне предстала повзрослевшей и более уверенной в себе.

Загитова, заняв третье место на этапе Гран-при в Японии, отобралась в финал серии, который состоится 5-7 декабря в Турине.

— Мне Алина в этом сезоне очень нравится, — цитирует Радионову «РИА Новости». — Она изменилась, повзрослела, ее катание стало более уверенным и мне кажется, что она действительно сейчас катается для себя. В Японии она снова проявила свои бойцовские качества. На нее реально приятно смотреть.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191124/1561525880.html

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