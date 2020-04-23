Елена Ильиных заявила, что она фанат Трусовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных заявила, что среди учениц Этери Тутберидзе ей больше всего нравится Александра Трусова.

— Кто из учениц Тутберидзе тебе больше нравится сейчас?

— Саша Трусова. Я прям фанат!

— Почему?

— Не знаю, она какая-то такая крутая. Я тащусь от нее, она очень нравится. Я всегда больше всего за нее переживаю. Ну и я оцениваю качества всех девочек, которые выступают, они все большие молодцы, но мне почему-то вот именно Саша по душе. Они все невероятно крутые, но, знаешь, когда вот выделяешь себе любимчика — то это без шансов для остальных. И вот мой любимчик там — Саша! И еще мне она чем-то очень напоминает Юлю Липницкую. А я же давно фанат Юли Липницкой, я до сих пор пересматриваю ее выступления, и Саша напоминает Юлю своим характером, — цитируют Ильиных «РИА Новости».

15-летняя Александра Трусова — бронзовый призер чемпионата Европы, победительница двух «Гран-при», серебряный и бронзовый призер чемпионата России, двукратная чемпионка мира среди юниоров.