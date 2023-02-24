Боброва: «Правильный ход тренером Горбачевой, что она не стала мудрить с еще большим количеством ультра-си»

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва рассказала, что думает о выступлении фигуристки Алины Горбачевой на первенстве России среди юниоров в Перми.

Горбачева заняла первое место на юниорском турнире.

«Мне кажется, был сделан правильный ход тренером Алины Горбачевой, что она не стала мудрить с еще большим количеством ультра-си, хотя по факту могла себе это позволить. И какой прекрасный был у нее четверной сальхов вначале, причем такой уверенный чистый четверной сальхов — классно. Но в мастерах она немножко мне больше понравилась в произвольной программе. Мне кажется, она в этот раз более сдержанно каталась. Может быть, сосредоточеннее, потому что ей было важно откатать чисто», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

На взрослом чемпионате России в сезоне-2022/2023 Горбачева стала девятой.