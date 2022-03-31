Жулин о Щербаковой: «Молодец, что продолжила карьеру, а выступать-то где?»

Двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Жулин в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Щербаковой о желании продолжить спортивную карьеру.

«Это просто великолепная новость, я очень рад за Анну. Главное, чтобы было где выступать. На нормальных турнирах, а не на чемпионате Ирана или Афганистана. Она молодец, что продолжила карьеру, а выступать-то где?» — сказал Жулин «СЭ».

17-летняя Щербакова — олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию.

27 марта после Кубка Первого канала спортсменка не исключила, что может завершить карьеру по окончании сезона.