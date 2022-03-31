Авербух высказался о решении Щербаковой продолжить спортивную карьеру

Авербух отреагировал на слова Щербаковой о желании продолжить карьеру

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Анны Щербаковой о желании продолжить спортивную карьеру.

«Аня — талантливая девушка. Желаю ей полной реализации. Мы всегда поддержим ее в спорте и вне спорта», — сказал Авербух «СЭ».

17-летняя Щербакова — олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию.

27 марта после Кубка Первого канала спортсменка не исключила, что может завершить карьеру по окончании сезона.