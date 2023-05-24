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Сегодня, 19:15

Керлингистка Сидорова: «Думаю, история про допинг Валиевой — подстава»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская керлингистка, двукратная чемпионка Европы Анна Сидорова высказалась об антидопинговом нарушении Камилы Валиевой, из-за которого в данный момент идет рассмотрение дела в Спортивном арбитражном суде.

— Кто из фигуристок вам нравится, за кого-то болеете? Вы же с Валиевой и Трусовой в керлинг играли.

— Когда был предолимпийский чемпионат России, у нас с Димой [Соловьевым] было четыре фаворита: Камила, Саша, Аня и Лиза. В каждой из них есть что-то особенное. Лиза просто заслужила, у Камилы есть все — и скольжение, и прыжки, и растяжка, у Ани — умение после плохих тренировок выходить на старт и выигрывать, у Саши — смелость. Никого не слушала, шла напролом, я горжусь, что с ней знакома.

— И закончилась Олимпиада делом об антидопинговом нарушении Камилы...

— Я вообще думаю, что, возможно, это была подстава. Она точно делала это неосознанно, если сделала. Потому что с Крушельницким я уверена на 100 процентов про подставу. В 2022-м всем снова нужен был скандал с российскими спортсменами. Чем громче берешь имя, тем он сильнее. Это не случайность — заметьте, как все было подстроено по числам.

— Но само нарушение было на чемпионате России.

— Да так даже удобнее. Валиева должна была выиграть Европу и Олимпиаду. И если мы провернем все накануне, то Россию еще сильнее прижмем. Чтобы вы понимали — после чемпионата России результат теста готов через две недели. А прошло сколько времени? Это был спланированный акт, на мой взгляд.

Полностью интервью с Анной Сидоровой читайте на сайте «СЭ».

Фигурное катание
Анна Сидорова
Камила Валиева
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