Источник: Костомарова не удается вывести из состояния депрессии

Российского фигуриста Романа Костомарова не удается вывести из депрессии, несмотря на постоянные занятия с психологом. Спортсмен переживает из-за ампутации конечностей, сообщает Tekegram-канал Shot.

Сейчас Костомаров регулярно ездит на занятия, в палате реанимации с ним также активно занимаются. Олимпийский чемпион готовится к протезированию, его мышцы тренируются таким образом, чтобы встать на протезы.

Сообщается, что он будет выписан из больницы не раньше осени.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.

8 мая Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации.