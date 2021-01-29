ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

«Двойной аксель с руками назад! Попробуй повтори!» Плющенко показал тренировку его группы

16:52
Евгений Плющенко. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Евгений Плющенко. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Instagram показал фрагмент тренировки фигуристов его группы.

Вероника Жилина и Никита Сарновский на занятии исполнили усложненный двойной аксель.

«Новые фишки — двойной аксель с руками назад! Попробуй повтори!

Вероника Жилина и Никита Сарновский начали эстафету! Кто следующий? За лучшие попытки — приз от «Ангелов Плющенко», — написал Плющенко.

C 22 по 28 марта состоится чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир