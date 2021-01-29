«Двойной аксель с руками назад! Попробуй повтори!» Плющенко показал тренировку его группы
16:52
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Instagram показал фрагмент тренировки фигуристов его группы.
Вероника Жилина и Никита Сарновский на занятии исполнили усложненный двойной аксель.
«Новые фишки — двойной аксель с руками назад! Попробуй повтори!
Вероника Жилина и Никита Сарновский начали эстафету! Кто следующий? За лучшие попытки — приз от «Ангелов Плющенко», — написал Плющенко.
C 22 по 28 марта состоится чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме.
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