«Двойной аксель с руками назад! Попробуй повтори!» Плющенко показал тренировку его группы

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Instagram показал фрагмент тренировки фигуристов его группы.

Вероника Жилина и Никита Сарновский на занятии исполнили усложненный двойной аксель.

«Новые фишки — двойной аксель с руками назад! Попробуй повтори!

Вероника Жилина и Никита Сарновский начали эстафету! Кто следующий? За лучшие попытки — приз от «Ангелов Плющенко», — написал Плющенко.

C 22 по 28 марта состоится чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме.