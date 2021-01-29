Авербух отреагировал на критерии отбора участников сборной России на ЧМ
Заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал «СЭ» новость о том, что окончательный состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию будет назван после финала Кубка России.
— Я думаю, что речь идет только о третьих местах, которые будут доотбираться. Есть вопросы в женском одиночном катании, но это точно не касается первых двух мест. Конечно, основной состав все-таки уже определен после чемпионата России. Окончательно сформировать состав, до конца определиться с ним нужно на Кубке России, однозначно.
Будет интересный турнир. Конечно, мы увидим там большую конкуренцию. У кого будет шанс попасть в сборную, обязательно постараются выложиться на максимум.
Напомним, президент Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) Александр Горшков заявил, что состав сборной России будет определяться после финала Кубка России.
(Владимир Пушкарев)
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