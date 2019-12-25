Две олимпийские чемпионки. Загитова и Сотникова сделали совместное фото

Олимпийская чемпионка-2014 Аделина Сотникова опубликовала в своем Instagram сторис-фото с Алиной Загитовой, которая готовится к выступлению в ледовом спектакле Татьяны Навки «Спящая красавица».

13 декабря 17-летняя Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры и пропуске чемпионата России в Красноярске.

Загитова является обладательницей золотой медали Олимпиады-2018. Фигуристка также выигрывала чемпионат мира-2019.