Дудаков: «Можем поругаться с Тутберидзе. Потом виню себя»

Дудаков рассказал, бывают ли ссоры между тренерами в группе Тутберидзе

Тренер по фигурному катанию Сергей Дудаков рассказал о доверии к коллегами Этери Тутберидзе и Даниилу Глейхенгаузу.

— Секретов нет. Просто знаем, что мы можем довериться и положиться друг на друга на 100 проуентов. И не только на катке.

— А поругаться можете?

— Можем. Потом винишь себя: блин, ну зачем я вспылил, ну почему? Вот здесь можно было промолчать, зачем было накалять обстановку? Но я думаю, что в споре и рождается что-то, — рассказал Дудаков в эфире Первого канала.