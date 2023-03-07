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Сегодня, 13:43

Дудаков: «Можем поругаться с Тутберидзе. Потом виню себя»

Дудаков рассказал, бывают ли ссоры между тренерами в группе Тутберидзе
Виктория Кравченко
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Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер по фигурному катанию Сергей Дудаков рассказал о доверии к коллегами Этери Тутберидзе и Даниилу Глейхенгаузу.

— Секретов нет. Просто знаем, что мы можем довериться и положиться друг на друга на 100 проуентов. И не только на катке.

— А поругаться можете?

— Можем. Потом винишь себя: блин, ну зачем я вспылил, ну почему? Вот здесь можно было промолчать, зачем было накалять обстановку? Но я думаю, что в споре и рождается что-то, — рассказал Дудаков в эфире Первого канала.

Сергей Дудаков
Этери Тутберидзе
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