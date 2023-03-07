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Сегодня, 13:29

Тренер Дудаков рассказал, как Тутберидзе пригласила работать его в свою группу

Виктория Кравченко
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Сергей Дудаков, Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тренер по фигурному катанию Сергей Дудаков вспомнил, как пришел работать в группу Этери Тутберидзе.

— В 2011 году она позвонила, сказала, что ей нужен помощник, второй тренер. Я решил попробовать, согласился.

— А почему она именно тебе позвонила?

— Это надо спросить у Этери Георгиевны. Я никогда не спрашивал.

— И ты без раздумий согласился? Я уже не буду спрашивать, жалел ты когда-нибудь или нет...

— При том телефонном разговоре я не сказал сразу: я согласен. Я понимал, что это ответственность. Я знал, что в тот момент у Этери Георгиевны были хорошие спортсмены: Полина Шелепень, Юлия Липницкая. Я знал, что это хорошие серьезные спортсмены, и понимал ответственность. Потом состоялся разговор через неделю, она дала мне время подумать. Согласился, — рассказал Дудаков в эфире Первого канала.

53-летний специалист перешел в группу Тутберидзе в сезоне-2011/12. Его воспитанниками являются Сергей Воронов, Полина Цурская, Серафима Саханович, Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Камила Валиева и другие.

Сергей Дудаков
Этери Тутберидзе
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