Валиева заработала 5 миллионов рублей, несмотря на проигрыш на чемпионате России и финале «Гран-при»

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева стала первой в общем рейтинге одиночниц по итогам сезона-2022/23. За счет победы на чемпионате России по прыжкам Валиева опередила Софью Акатьеву, расположившуюся на второй строчке.

Третье место делят Елизавета Туктамышева и Софья Муравьева. За бронзу полагается один миллион, но как в данном случае будет разделена эта сумма, пока неизвестно.

1. Камила Валиева — 95

2. Софья Акатьева — 84

3. Софья Муравьева — 78

3. Елизавета Туктамышева — 78

5. Аделия Петросян — 65