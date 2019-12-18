Руководитель школы «Самбо-70» Ренат Лайшев отметил, что перепалка в социальных сетях между Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко не самый скандальный случай в фигурном катании.

— Поглубже познакомившись с фигурным катанием, могу сказать, что эта перепалка — не самый скандальный случай, — цитирует tnv.ru Лайшева. — Это нормальный процесс в условиях большой конкуренции между школами, повышенным зрительским интересом — это борьба за доступ в высшие круги.

Помимо спорта, большой ажиотаж в составляющей шоу-бизнеса от фигурного катания. Есть шоу Навки, Авербуха, на которые ходят полные залы. И Алина вот участвует в «Спящей красавице». Все это — большой рынок. Все фигурное катание популярно, просто мы делаем больше акцент на одиночницах, потому что они у нас стабильно успешны. В этом заслуга Этери Тутберидзе. Она очень талантливый тренер.

13 декабря в эфире Первого канала Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры и пропуске чемпионата страны. После этого «Команда Тутберидзе» выразила возмущение комментариями об этом событии Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко. В воскресенье, 15 декабря, Плющенко в своем Instagram опубликовал ответ на заявление команды Тутберидзе, в котором в числе прочего обвинил ее в неуважительном отношении к Тарасовой и хамстве, после чего в перепалку сторон в социальных сетях включились остальные представители мира фигурного катания.