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Сегодня, 17:24

Доктор медицинских наук прокомментировал заболевание Щербаковой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Доктор медицинских наук Андрей Шестаков прокомментировал заболевание российской фигуристки Анны Щербаковой, у которой был диагностирован мононуклеоз.

«Мононуклеоз — инфекционное заболевания лихорадочного типа. Очень неприятная инфекция, которая поражает организм и приносит большой дискомфорт носителю. В среднем заболевание проходит через две недели, но все зависит от реакции организма. Для спортсменов период выздоровления может достигнуть нескольких месяцев из-за больших нагрузок. Грубо говоря, это лихорадка, которая похожа на сильную простуду с возможными осложнениями на органы пищеварения. Это не смертельно, но достаточно неприятно. Очень заразная инфекция, которая передается через телесный контакт, поцелуи и прочие похожие вещи. Передача болезни может быть воздушно-капельным путем. Что нужно делать, чтобы не заразится? Быть внимательным к половым партнерам и соблюдать личную гигиену. Мыть руки и не есть немытые продукты. Это очень хитрая инфекция, которой можно заразиться очень легко», — приводит слова Шестакова Sport24.

19-летняя Щербакова — олимпийская чемпионка в одиночном женском катании.

Фигуристка пропустила сезон-2022/23 из-за операции на колене.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-07-11-doktor-meditsinskikh-nauk-o-mononukleoze-shcherbakovoy-eta-zaraza-peredayetsya-cherez-potselui-telesnyy-kontakt
Фигурное катание
Анна Щербакова
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