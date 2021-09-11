Дочь Тутберидзе пустили на «Гран-при» спорным решением. Они прокомментировали критику

Российская танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассказали журналистам о реакции на приглашение на серию «Гран-при» олимпийского сезона. Выбор подвергся критике пары Софья Шевченко/Игорь Еременко.

Смолкин: — Прокат оцениваем прилично. Посмотрим видео, надеюсь, не разочаруемся. Будем работать дальше. Очень надеялись, что у нас будет хотя бы один этап Гран-при. Будем стараться оправдать ожидания. Но мы знали, что Канада может нас пригласить. Рады, что их федерация использовала эту возможность.

Реакция Игоря? Мы не отвлекаемся на это, наше дело — выступать. Так что не вызвала никаких эмоций.

Дэвис: — Почему покрасила волосы? Так что это моя идея.