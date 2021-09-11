Контрольные прокаты сборной России: кто выступит в мужском одиночном катании
13:00
11-12 сентября в Челябинске фигуристы сборной России покажут программы на олимпийский сезон.
В первый день, 11 сентября, в 13:25 мужчины покажут свои короткие программы. Смотреть прямую трансляцию можно в прямом эфире на сайте Первого канала.
Мужчины:
Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Петр Гуменник, Евгений Семененко и Даниил Самсонов.
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