Контрольные прокаты сборной России: прямая трансляция 11 сентября
12:30
11-12 сентября в Челябинске фигуристы сборной России покажут программы на олимпийский сезон.
В первый день, 11 сентября, фигуристы покажут короткие программы (ритм-танцы у танцоров), во второй день — произвольные (произвольный танец).
Все выступления в прямом эфире покажет сайт Первого канала. Также трансляция доступна на YouTube.
Расписание выступлений, 11 сентября
Танцы на льду, ритм-танец
12.00 (сайт)
Мужчины, короткая программа
13.25 (сайт)
Пары, короткая программа
14.45 (сайт)
Женщины, короткая программа
15.50 (в прямом эфире Первого канала с 17.35)
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