Контрольные прокаты сборной России: прямая трансляция 11 сентября

11-12 сентября в Челябинске фигуристы сборной России покажут программы на олимпийский сезон.

В первый день, 11 сентября, фигуристы покажут короткие программы (ритм-танцы у танцоров), во второй день — произвольные (произвольный танец).

Все выступления в прямом эфире покажет сайт Первого канала. Также трансляция доступна на YouTube.

Расписание выступлений, 11 сентября

Танцы на льду, ритм-танец

12.00 (сайт)

Мужчины, короткая программа

13.25 (сайт)

Пары, короткая программа

14.45 (сайт)

Женщины, короткая программа

15.50 (в прямом эфире Первого канала с 17.35)