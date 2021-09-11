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Контрольные прокаты сборной России: прямая трансляция 11 сентября

12:30
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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11-12 сентября в Челябинске фигуристы сборной России покажут программы на олимпийский сезон.

В первый день, 11 сентября, фигуристы покажут короткие программы (ритм-танцы у танцоров), во второй день — произвольные (произвольный танец).

Все выступления в прямом эфире покажет сайт Первого канала. Также трансляция доступна на YouTube.

Расписание выступлений, 11 сентября

Танцы на льду, ритм-танец

12.00 (сайт)

Мужчины, короткая программа

13.25 (сайт)

Пары, короткая программа

14.45 (сайт)

Женщины, короткая программа

15.50 (в прямом эфире Первого канала с 17.35)

Контрольные прокаты сборной России: расписание трансляций

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

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