Дочь Тутберидзе дружит с Загитовой и общается с Медведевой

Дочь известного тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис рассказала, с кем из фигуристок общается больше всего.

— Диана, у вас более 20 тысяч подписчиков в Instagram. Как вы относитесь к такой популярности? Планируете ли вести какой-нибудь блог, чтобы поддерживать с ними общение?

— Я рада, что подписчиков много, но блог делать не планирую, — приводи «КП» слова Дэвис.

— Вы выкладываете фотографии с Алиной Загитовой. С кем из фигуристок еще дружите?

— Со всеми общаюсь. С Алиной давно дружу, с тех пор, как она только пришла в группу. Наверное, больше с Алиной. С Женей Медведевой иногда общаемся.