ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Дмитрий Алиев рассказал, кому он посвятил победу на чемпионате Европы

21:34
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Российский фигурист, чемпион Европы-2020 Дмитрий Алиев рассказал, кому он посвятил свой успех.

— Победу я, наверное, посвятил своей работе, команде и тем, кто разделяет путь, которым я иду. Это семья, тренеры и мои близкие, — сказал Алиев в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

20-летний спортсмен по итогам двух прокатов набрал 272,89 балла. Вторым стал еще один представитель России Артур Даниелян (246,71).

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