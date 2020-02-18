Швейцарский певец Бастиан Бейкер в своем официальном Instagram опубликовал серию фотографий с российскими фигуристами, в числе которых олимпийская чемпионка Алина Загитова. Певец вживую исполнял композиции в шоу Art on Ice, под которые катались фигуристы.

— Алина, для меня была огромная честь — петь песню «Аллилуйя» для тебя, — написал Бейкер. — Это определено было одним из основных моментов шоу. Когда организаторы сказали мне, что я должен кататься с тобой, я был очень счастлив, но должен признать, что за несколько секунд до выхода на первое шоу мои ноги дрожали и я очень сильно нервничал! Спасибо, что доверилась мне и являешься очень крутой юной леди на льду и вне его.